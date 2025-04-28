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В Петербурге молодые люди открыли стрельбу по курьеру и скрылись

В Петербурге двоих мужчин задержали за выстрел в курьера
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Pixabay

В Петербурге двоих мужчин подозревают в стрельбе по молодому человеку. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Гагаринской улице. По данным полиции, 18-летний москвич и 23-летний житель Якутска выстрелили в 21-летнего курьера и скрылись с места. Известно, что в этот момент они были в масках, доставщик не пострадал.

Обоих мужчин нашли спустя несколько часов. Помимо аэрозольного пистолета, у молодых людей изъяли нож. В отношении юношей составили административные протоколы, затем отправили в спецприемник.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщается в публикации.

До этого в другом районе Петербурга неизвестный из-за незначительного повода выстрелил 12-летнему ребенку в лицо. В больнице у пострадавшего из скулы достали инородный предмет, мальчика отпустили в удовлетворительном состоянии.

По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее в Петербурге мужчина поторопил скорую пистолетом и стал фигурантом дела.

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