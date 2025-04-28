В Петербурге неизвестный выстрелил ребенку в лицо

В Петербурге ищут стрелявшего в школьника мужчину

Следователи Петербурга выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой по ребенку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Большой Озерной улице. По предварительной информации, мужчина выстрелил в 12-летнего мальчика, используя для этого незначительный повод.

«С телесными повреждениями мальчик вместе с родителями обратился за медицинской помощью», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

По данным «Фонтанки», первую помощь пострадавшему оказала сотрудница железной дороги, но она не видела, кто стрелял в него. Позже ребенок попал в травмпункт, где из правой скулы ему извлекли инородный предмет. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

Сам школьник рассказал, что стрелявшему было не больше 35 лет. Известно, что мужчина использовал травматический пистолет.

Ранее в Уфе мужчина стрелял по уличным псам во время прогулки со своей собакой.