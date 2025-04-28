Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге неизвестный выстрелил ребенку в лицо

В Петербурге ищут стрелявшего в школьника мужчину
close
Shutterstock

Следователи Петербурга выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой по ребенку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Большой Озерной улице. По предварительной информации, мужчина выстрелил в 12-летнего мальчика, используя для этого незначительный повод.

«С телесными повреждениями мальчик вместе с родителями обратился за медицинской помощью», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

По данным «Фонтанки», первую помощь пострадавшему оказала сотрудница железной дороги, но она не видела, кто стрелял в него. Позже ребенок попал в травмпункт, где из правой скулы ему извлекли инородный предмет. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

Сам школьник рассказал, что стрелявшему было не больше 35 лет. Известно, что мужчина использовал травматический пистолет.

Ранее в Уфе мужчина стрелял по уличным псам во время прогулки со своей собакой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами