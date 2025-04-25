Ревнивая женщина оттаскала соперницу за волосы, поставила на колени и сняла на видео

В Перми женщина из ревности протащила соперницу по подъезду за волосы

В Пермском крае полиция выясняет обстоятельства инцидента с унижением 17-летней девушки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

На кадрах с места инцидента заметно, как женщина тащит девушку за волосы по подъезду на улицу, при этом сама же снимает происходящее на камеру. Женщина требует, чтобы пострадавшая стала на колени, угрожает бросить ее в мусорный бак и требует раздеться.

Уже на улице женщина бросает девушку на асфальт и наносит несколько ударов. В этот момент рядом находится мужчина, который пытается успокоить дебоширку, но она продолжает унижать девушку. Только спустя некоторое время он убедил женщину прекратить.

По данным местных пабликов, причиной произошедшего стала ревность. Муж 24-летней обидчицы якобы изменял ей с 17-летней пострадавшей, и женщина решила отомстить.

После того, как материалы попали в соцсети, правоохранители организовали проверку. В МВД также добавили, что по факту произошедшего никто заявлений не писал.

Ранее мужчина жестоко избил возлюбленную после пьяной ссоры в Орске, она не выжила.