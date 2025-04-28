Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новоуральске ребенок проломил голову, выпав из окна третьего этажа

В Свердловской области двулетнего мальчика нашли под окнами дома
close
Shutterstock

В Новоуральске двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и проломил голову. Об этом сообщается в группе «NVK Новоуральск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Театральном проезде. Случайный прохожий нашел под окнами многоэтажке маленького мальчика, мужчина вызвал скорую помощь. выяснилось, что ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой. В больнице ребенок впал в кому, спасти его не удалось.

До этого сообщалось, что в Челябинске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Четырехлетний ребенок выбросил из окна игрушку и упал вслед за ней. Пострадавший выжил, он госпитализирован. Известно, что в момент происшествия мать мальчика находилась в другой комнате. Похожий случай произошел в Москве. Мать ненадолго оставила пятилетнего сына одного, мальчик выпал из окна пятого этажа и приземлился на козырек подъезда.

Ранее шестиклассник из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами