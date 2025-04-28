В Новоуральске ребенок проломил голову, выпав из окна третьего этажа

В Новоуральске двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и проломил голову. Об этом сообщается в группе «NVK Новоуральск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Театральном проезде. Случайный прохожий нашел под окнами многоэтажке маленького мальчика, мужчина вызвал скорую помощь. выяснилось, что ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой. В больнице ребенок впал в кому, спасти его не удалось.

До этого сообщалось, что в Челябинске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Четырехлетний ребенок выбросил из окна игрушку и упал вслед за ней. Пострадавший выжил, он госпитализирован. Известно, что в момент происшествия мать мальчика находилась в другой комнате. Похожий случай произошел в Москве. Мать ненадолго оставила пятилетнего сына одного, мальчик выпал из окна пятого этажа и приземлился на козырек подъезда.

Ранее шестиклассник из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа в Подмосковье.