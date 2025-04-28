Педагога отстранили от работы после того, как ее сын жестоко обращался с животными

Преподавателя из Нижнего Новгорода, сына которой подозревают в жестоком обращении с животными, отстранили от работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ННГУ.

Женщина временно перестала работать в учреждении после того, как ее взрослый сын стал фигурантом разбирательств. По данным МВД, владельцы квартир в доме, где живет семья, пожаловались на плохой запах.

После приезда правоохранителей в жилье обнаружили части животных, которые упаковали в пакеты и контейнеры. По данным kp.ru, мужчина мог ставить опыты над животными, которых находил на улице.

Сына преподавательницы отправили в психиатрическую больницу. Сама женщина, по словам журналистов, женщина делала вид, что не имеет к происходящему отношения.

«Доводы хозяйки оказались неубедительны – ее забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщается в публикации.

После того, как о ситуации в квартире стало известно, женщину отстранили от занятий до момента выяснения всех обстоятельств.

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