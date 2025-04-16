«Шевелил только головой»: истощенную хаски нашли в мусорном контейнере в Приморье

В Находке местная жительница нашла в мусорном баке истощенную собаку породы хаски с признаками применения насилия. В прокуратуре Приморского края начали проверку по факту жестокого обращения с животным, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина, который принимал участие в спасении собаки, в беседе с PrimaMedia рассказал, что о выброшенном животном узнал от знакомой. Она связалась с ним и попросила помочь с вызволением истощенного пса из контейнера. Мужчина отметил, что когда он прибыл к контейнерной площадке, «пес шевелил только головой».

«Мне кажется, она уже была почти без чувств. Сил почти не осталось, как будто ей было все равно. Позволяла с собой делать все. <…> Даже когда в клинике ей делали процедуры, она никак не реагировала на уколы, не сопротивлялась, даже когда ей зашивали рану на затылке», — поделился горожанин.

Сейчас, по словам мужчины, пес продолжает курс лечения. Животное прошло обработку от паразитов, с него сняли клещей. У хаски зафиксирован высокий уровень лейкоцитов в крови, назначен курс антибиотиков.

Пока питомец временно живет у своего спасителя, а после выздоровления будет готовиться к переезду в новую семью.

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