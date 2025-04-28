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Подозреваемый в изнасиловании учитель пения давал студенткам «чай» со своей спермой

В Бразилии учитель вокала давал ученицам чай со своей спермой
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Freepik

Учителя пения задержали после того, как он дал студенткам свою сперму в Бразилии. Об этом сообщает Metropoles.

Инцидент произошел в Порту-Насиунал. Мужчина по имени Халлан Ричард Мораис Круз, как рассказали сами пострадавшие, представился им учителем пения и предложил чай, который якобы улучшал способности голосовых связок. Одна из девушек поняла, что напиток на самом деле является спермой, и обратилась в полицию. После этого учителя задержали.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что напиток состоял из биологического материала самого 26-летнего педагога. Они также узнали, что мужчина снимал на камеру, как студентки поглощали жидкость.

Мужчину арестовали. Известно, что он является подозреваемым в другом расследовании, которое сотрудники правоохранительных органов начали в 2021 году. Дело связано с изнасилованием уязвимого человека. Детали инцидента не приводятся.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал девушку-инвалида в кафе, пока его знакомые отвлекали ее мать.

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