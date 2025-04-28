Наркоторговец случайно предложил товар полицейским, охранявшим музыкальный фестиваль

В Испании полицейские задержали наркоторговца, по ошибке предложившего им товар

Наркоторговец предложил товар полицейским в штатском на музыкальном фестивале и поплатился. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел 18 апреля на Duro Festival, фестивале хард-техно, проходившем в муниципалитете Монмело, Каталония. 25-летний дилер, предлагавший другим посетителям наркотики, подошел к сотрудникам полиции в штатском, дежурившим на парковке фестиваля. Молодой человек спросил у мужчин, не хотят ли они купить у него запрещенные вещества, но тут же понял, что совершил роковую ошибку.

Собеседники представились сотрудниками Mossos d'Esquadra, то есть каталонской полиции, попросили мужчину предъявить удостоверение личности и обыскали его поясную сумку и рюкзак. Внутри полицейские обнаружили 11 пакетиков кокаина, 16 свертков кетамина, две упаковки сульфата амфетамина, 96 таблеток МДМА и 38 флаконов с нюхательным веществом. Кроме того, у него нашли €720 наличными.

Подозреваемого, до сих пор не имевшего судимостей, арестовали по подозрению в торговле наркотиками. Какое ему грозит наказание, не уточняется.

Ранее попугай случайно сдал полиции хозяина, который сел за руль под наркотиками.