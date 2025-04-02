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Попугай случайно сдал полиции хозяина, который сел за руль под наркотиками

В Германии попугай сдал полиции хозяина, который сел за руль под наркотиками
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Daria_vg/Shutterstock/FOTODOM

В Германии полицейские поймали мужчину, севшего за руль в состоянии опьянения, благодаря его попугаю. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, все произошло в городе Эрфурт. Внимание патрулировавших улицу правоохранителей привлек автомобиль, по салону которого металась птица. Полицейские подали водителю сигнал, чтобы он остановился. За рулем оказался 35-летний местный житель, которого сопровождал попугай корелла. Мужчина вел себя странно, поэтому его попросили пройти медицинское освидетельствование. Тест на наркотики дал положительный результат.

Нарушителя и его питомца, который привлек внимание к своему хозяину, доставили в полицейский участок. Там мужчине предъявили обвинение в том, что он сел за руль транспортного средства в состоянии наркотического опьянения. После этого нарушителя и его птицу отпустили домой.

Ранее в Китае школьник обучил попугая вырывать его молочные зубы и записал фокус с пернатым «стоматологом» на видео.

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