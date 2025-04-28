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Россияне скупают бирки от хлеба ради памятных дат

SHOT: россияне начали массово скупать бирки от хлеба
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Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Россияне бросились скупать бирки от хлеба, спросом пользуются пластинки с конкретными датами. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

О тенденции журналистам рассказала женщина, которая продает старые вещи через ресейл-платформы. Она нашла бирки на даче и решила выставить на продажу. Товар, как оказалось, пользуется большим спросом. Многие покупатели, отметила собеседница, просили пластинки с конкретными датами, но их у нее не было.

По словам женщины, бирки от хлеба как правило используют для скрапбукинга. Ими они оформляют, например, памятные альбомы для новорожденных детей. Женщина добавила, что ей удалось продать пока только одну бирку за 100 рублей. При этом она утверждает, что на ресейл-платформах есть и другие продавцы, предлагающие такие же бирки.

В начале года в Британии меньше чем за сутки раскупили леденцы от кашля со вкусом супа. Этот инновационный продукт нацелен на объединение традиционных средств от простуды с современными подходами к лечению. Леденцы, по словам авторов, созданы для того, чтобы соединять приятное с полезным. Продукт содержит основные ингредиенты, такие как изомальт – заменитель сахара, который часто встречается в сладостях без сахара, а также куриное мясо и куриный жир.

Ранее россияне стали массово скупать товары из сериала «Белый лотос».

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