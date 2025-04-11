Россияне массово скупают товары из сериала «Белый лотос»

Спрос на бренды из сериала «Белый лотос» вырос среди россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики CDEK.Shopping.

Согласно данным аналитиков, продажи брендов, связанных с сериалом, выросли на 63% процента после выхода финального эпизода. Наибольший рост пришелся на Banana Republic (+84%) и Abercrombie & Fitch (+52%). H&M и Bloomingdale's также стали популярнее среди россиян — на 47% и 44% соответственно.

Среди товаров, связанных с сериалом, самыми популярными оказались платья от D&G. Актриса Дженнифер Кулидж часто появлялась в нарядах этого бренда в сериале. Россияне стали заказывать D&G в два раза чаще.

В финальном сезоне «Белого лотоса» появился российский актер Юрий Колокольников. Артист предстал полностью обнаженным в пятой серии сериала.

О том, что Юрий Колокольников снялся в «Белом лотосе», стало известно 28 января. Кинорежиссер Макс Шишкин заметил актера в трейлере третьего сезона сериала, который стриминговый сервис HBO Max опубликовал на YouTube.

Премьера первой серии третьего сезона сериала «Белый лотос» состоялась 18 февраля. Действие новых эпизодов разворачивается в Таиланде. К своей роли из первого сезона — менеджера спа-салона — вернулась Наташа Ротуэлл. В шоу также снялись Лесли Бибб («Железный человек»), Уолтон Гоггинс («Фоллаут»), Эми Лу Вуд («Сексуальное просвещение») и другие.

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