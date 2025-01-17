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Леденцы от кашля со вкусом супа раскупили меньше чем за сутки

Daily Mail: в Англии леденцы от кашля со вкусом супа раскупили меньше чем за сутки
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General Mills

В Англии леденцы от кашля со вкусом супа раскупили меньше чем за сутки. На заводе заявили, что уже готовят новую партию, пишет Metro.

Компания Progresso, известная своим ассортиментом консервированных супов, объявила о запуске новинки – леденцов от кашля со вкусом супа. Этот инновационный продукт нацелен на объединение традиционных средств от простуды с современными подходами к лечению.

Леденцы, по словам авторов, созданы для того, чтобы соединять приятное с полезным. Продукт содержит основные ингредиенты, такие как изомальт – заменитель сахара, который часто встречается в сладостях без сахара, а также куриное мясо и куриный жир.

Каждая банка 20 пастилок от кашля, а вся первая партия была распродана в считанные часы после анонса. Однако в компании заявили, что следующая партия уже на подходе.

«Когда вы больны, ничто не успокаивает так, как куриный суп с лапшой», — добавил вице-президент компании.

Ранее сообщалось, что по всей территории США распространились опасные устрицы с норовирусом.

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