В Англии леденцы от кашля со вкусом супа раскупили меньше чем за сутки. На заводе заявили, что уже готовят новую партию, пишет Metro.
Компания Progresso, известная своим ассортиментом консервированных супов, объявила о запуске новинки – леденцов от кашля со вкусом супа. Этот инновационный продукт нацелен на объединение традиционных средств от простуды с современными подходами к лечению.
Леденцы, по словам авторов, созданы для того, чтобы соединять приятное с полезным. Продукт содержит основные ингредиенты, такие как изомальт – заменитель сахара, который часто встречается в сладостях без сахара, а также куриное мясо и куриный жир.
Каждая банка 20 пастилок от кашля, а вся первая партия была распродана в считанные часы после анонса. Однако в компании заявили, что следующая партия уже на подходе.
«Когда вы больны, ничто не успокаивает так, как куриный суп с лапшой», — добавил вице-президент компании.
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