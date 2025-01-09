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Психолог назвала россиянам главную ошибку, допускаемую во время отдыха

Психолог Паустовская призвала россиян отказаться от гаджетов во время отдыха
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Depositphotos

Залог хорошего отдыха перед трудовыми буднями – это смена деятельности и отказ от гаджетов. Постоянное «залипание» в телефоне перегружает мозг – это перенапряжение позже дает о себе знать во время работы, предупредила психолог Инна Паустовская в беседе с 360.ru.

Постоянное использование смартфона, затраты времени на соцсети и маркетплейсы не дают отдохнуть мозгу – светящиеся экраны, перелистывание страниц и интернет-серфинг стимулируют его, приводя к перенапряжению, объяснила специалист.

«Если мы хотим отдохнуть от какой-то суеты, активности, то отдыхать нужно без телефона. А чтобы не было соблазна — телефон положить куда-нибудь подальше, чтобы нужно было встать, дойти и взять его», — подчеркнула она, призвав распространить это правило и на детей.

Смена деятельности очень важна для отдыха, а однообразие, наоборот, приводит к ощущению измотанности, считает Паустовская. Так, если все выходные пролежать на диване, то появится ощущение, что они прошли мимо, и время упущено. Психолог посоветовала чередовать, например, просмотр сериалов с активными видами деятельности и прогулками.

До этого выяснилось, что россияне стали чаще выбирать экстремальный отдых. Психологи считают, что взрывной рост экстремального отдыха говорит о высоком уровне нереализованности и желании почувствовать «настоящую жизнь».

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