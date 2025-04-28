Китаянка задержала весь поезд, чтобы ее опоздавший друг смог попасть в вагон

Китаянка заблокировала двери и задержала весь поезд, чтобы ее опоздавший друг смог сесть в вагон, пишет China Daily.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на Северном железнодорожном вокзале Шэньчжэня. Там полиция задержала 43-летнюю пассажирку за препятствование работе поезда. По данным транспортной полиции, женщина по фамилии У пыталась помешать закрытию дверей состава, игнорируя требования сотрудников вокзала.

Как установили правоохранители, действия пассажирки создали угрозу срыва графика движения поезда. Железнодорожная полиция квалифицировала ее поведение как административное правонарушение, связанное с воспрепятствованием работе транспорта. В настоящее время решается вопрос о применении мер воздействия к нарушительнице. В ведомстве напомнили пассажирам о необходимости соблюдать правила безопасности на транспорте.

Ранее китаец выпрыгнул из окна и убежал во время ссоры с девушкой.