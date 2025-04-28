Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китаянка задержала весь поезд, чтобы ее опоздавший друг смог попасть в вагон

China Daily: китаянка задержала поезд ради опоздавшего друга
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Китаянка заблокировала двери и задержала весь поезд, чтобы ее опоздавший друг смог сесть в вагон, пишет China Daily.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на Северном железнодорожном вокзале Шэньчжэня. Там полиция задержала 43-летнюю пассажирку за препятствование работе поезда. По данным транспортной полиции, женщина по фамилии У пыталась помешать закрытию дверей состава, игнорируя требования сотрудников вокзала.

Как установили правоохранители, действия пассажирки создали угрозу срыва графика движения поезда. Железнодорожная полиция квалифицировала ее поведение как административное правонарушение, связанное с воспрепятствованием работе транспорта. В настоящее время решается вопрос о применении мер воздействия к нарушительнице. В ведомстве напомнили пассажирам о необходимости соблюдать правила безопасности на транспорте.

Ранее китаец выпрыгнул из окна и убежал во время ссоры с девушкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами