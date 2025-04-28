Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьница пыталась продать девственность, но родители сорвали сделку в последний момент

15-летняя школьница из Ростова планировала продать девственность, но попалась
close
Freepik

В Ростовской области родители в последний момент спасли дочь, которая собиралась продать девственность и уехала за 200 км от дома. Об этом сообщает Baza.

Недавно мать 15-летней Юлии (имя изменено) из Ростова-на-Дону получила от нее странное сообщение. Девочка заявила, что находится в Тихорецке, и попросила родителей не беспокоиться. Однако женщина заподозрила, что дочь стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Правоохранители быстро установили, что подросток едет в междугороднем автобусе, связались с водителем, и тот высадил пассажирку на выезде из города. Там Юлю встретили местные полицейские и доставили в отдел, где допросили в присутствии родителей.

Тогда же выяснилось, что на самом деле девочка решила продать девственность и уехала к заказчику. Еще в декабре прошлого года девятиклассница вступила в тематическую группу и стала переписываться с мужчиной из Пятигорска. Она сообщила ему, что ей уже 17 лет, но тот отменил «заказ», узнав реальный возраст девушки. После этого нашелся другой покупатель, который пообещал школьнице 170 тыс. рублей. Ее удалось остановить на полпути к его дому.

Ранее в Москве мошенники заставили ребенка ехать в лес, чтобы отдать все накопления родителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами