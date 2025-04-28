Школьница пыталась продать девственность, но родители сорвали сделку в последний момент

В Ростовской области родители в последний момент спасли дочь, которая собиралась продать девственность и уехала за 200 км от дома. Об этом сообщает Baza.

Недавно мать 15-летней Юлии (имя изменено) из Ростова-на-Дону получила от нее странное сообщение. Девочка заявила, что находится в Тихорецке, и попросила родителей не беспокоиться. Однако женщина заподозрила, что дочь стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Правоохранители быстро установили, что подросток едет в междугороднем автобусе, связались с водителем, и тот высадил пассажирку на выезде из города. Там Юлю встретили местные полицейские и доставили в отдел, где допросили в присутствии родителей.

Тогда же выяснилось, что на самом деле девочка решила продать девственность и уехала к заказчику. Еще в декабре прошлого года девятиклассница вступила в тематическую группу и стала переписываться с мужчиной из Пятигорска. Она сообщила ему, что ей уже 17 лет, но тот отменил «заказ», узнав реальный возраст девушки. После этого нашелся другой покупатель, который пообещал школьнице 170 тыс. рублей. Ее удалось остановить на полпути к его дому.

Ранее в Москве мошенники заставили ребенка ехать в лес, чтобы отдать все накопления родителей.