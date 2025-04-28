В Москве мошенники заставили ребенка ехать в лес, чтобы отдать все накопления родителей

В Москве школьник «спасал» родителей от тюрьмы и отдал мошенникам 5 млн рублей, 7 тысяч долларов и почти 3 тысячи евро. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

12-летний мальчик перестал отвечать на звонки матери 17 апреля, встревоженная женщина сообщила мужу о произошедшем. Семья обратилась в правоохранительные органы.

Благодаря программе слежения, позволяющей слышать звуки вокруг телефона ребенка, отец выяснил, что сын разговаривал с неизвестным, который объяснял ему, как вызвать такси. Позднее родители по геолокации установили, что сын находится в лесу в Мытищах. Отцу позвонил мужчина и сказал, что подросток едет домой и с ним все в порядке.

Мальчик рассказал, что днем с ним связались неизвестные, они представились силовиками и сообщили школьнику, что его родителям грозит тюрьма. Чтобы спасти семью, нужно взять из дома наличные и передать их «сотрудникам полиции» в условленном месте. Школьник нашел дома 5 млн рублей, 7 тысяч долларов и 2,7 тысячи евро, сложил в сумку и сел в такси, которое вызвали преступники. Деньги он передал неизвестному в лесополосе, после этого аферисты снова вызвали мальчику такси и отправили домой. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее российский школьник «задекларировал» накопления матери и оставил ее без 10 млн рублей.