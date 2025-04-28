«Гадюки атакуют»: россиянам рассказали, как спастись от укуса ядовитой змеи

В этом году ядовитые гадюки во многих российских регионах появились раньше, чем обычно, из-за погодных особенностей. Россиянам важно уметь отличать их от других змей, а также знать основные этапы действий на случай укуса, отметил биолог-исследователь Александр Гончаров в беседе с «Пятым каналом».

По словам эксперта, так рано змеи появились из-за того, что зимой было мало снега, а весна с самого начала была очень теплой. Это сказалось как на змеях, так и на всей природе в целом, пояснил он.

Биолог призвал учитывать, что чаще всего гадюки выползают в теплую солнечную погоду. Отличает их наличие «шеи» — это перехват между головой и телом. Так, например, у безобидного ужа такого перехвата нет – у него голова плавно переходит в тело.

«Если у гадюки стандартная окраска, то будет зигзагообразная полоса на теле, приплюснутая голова более треугольной формы. У них ядовитые железы находятся позади головы, а у ужа этого нет», — отметил эксперт.

Он призвал россиян ни в коем случае не отсасывать яд после укуса гадюки, так как во рту могут быть ранки, в которые быстро проникнет ядовитое вещество. Вместо этого Гончаров посоветовал положить на рану влажное полотенце, применить любые спазмолитики и обратиться к врачу.

До этого серпентолог и змеелов Владислав Старков подчеркнул, что гадюки очень опасны, в первую очередь — для детей и домашних животных. При этом, по его словам, первыми эти змеи не нападают – они могут укусить только если посчитают, что им грозит опасность. Например, если на них наступить или пытаться поймать. В основном они живут в лесах, на опушках, вблизи болот и водоемов, но также их встречают на дачных участках, особенно если они расположены рядом с лесом. Также они могут оказаться на дачном участке, где гадюки часто спасаются от жары.

Ранее подросток попал в реанимацию после укуса гадюки в Ленобласти.