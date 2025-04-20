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Подросток попал в реанимацию после укуса гадюки в Ленобласти

«Фонтанка»: в Ленобласти гадюка укусила школьника
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Depositphotos

В Бокситогорском районе Ленинградской области гадюка напала на подростка во время прогулки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 19 апреля в деревне Сегла. 13-летний мальчик подвергся нападению гадюки во время прогулки. Из-за сильной аллергической реакции у него развился анафилактический шок на фоне токсического отравления ядом.

Ребенка экстренно доставили в реанимационное отделение Пикалевской городской больницы, где ему оказывают специализированную помощь.

До этого сообщалось, что в Сургуте пенсионерка, укушенная гадюкой, смогла выдавить из раны яд и забить змею камнем. 82-летняя пенсионерка работала на огороде, когда почувствовала резкую боль в руке. Женщина заметила небольшую змею, сумела догнать ее и раздавить камнем. Соседка пострадавшей, заметив произошедшее, немедленно вызвала скорую помощь. Пока бригада медиков ехала на вызов, пожилая женщина сумела выдавить из места укуса часть яда. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как защититься от агрессивных гадюк.

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