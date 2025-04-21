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В Волгоградской области любовник забил поленом женщину

В Волгоградской области мужчина из ревности избил сожительницу поленом
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Новониколаевском районе области пьяный мужчина жестоко избил поленом возлюбленную, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей возлюбленной, в ходе застолья он устроил сцену ревности. Злоумышленник схватил полено и несколько раз ударил им женщину, пострадавшую госпитализировали, но спасти ее медики не смогли.

О произошедшем мужчина рассказал своему работодателю, который обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый заключен под стражу, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кировской области пенсионер избил сожительницу поленом. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. В ходе конфликта 60-летний пенсионер схватил полено и несколько раз ударил им сожительницу. Травмы потерпевшей оценили как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Удмуртии мужчина из ревности изрезал двоих знакомых сожительницы ножом.

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