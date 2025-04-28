Судимый петербуржец забил своего отца стулом

В Петербурге 33-летний мужчина забил своего 53-летнего отца стулом. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает spb.mk.ru.

Инцидент произошел 27 апреля в квартире на Бухарестской улице. Мужчина напал на своего отца и жестоко избил стулом, нанеся ему травмы. Пострадавший не выжил. Прибывшие на место после звонка матери нападавшего стражи порядка обнаружили 53-летнего мужчину с многочисленными гематомами и травмами головы.

Подозреваемого вместе с матерью задержали на месте происшествия. Обоих доставили в отдел полиции и поместили в спецприемник. В ходе осмотра квартиры оперативники изъяли вещественные доказательства, включая отпечатки пальцев и стул.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за нанесение побоев в 2018 году — суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Ранее в школе Красноярска отец избил стулом обидчиков сына.