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Судимый петербуржец забил своего отца стулом

«МК»: в Петербурге мужчина забил своего отца стулом
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Depositphotos

В Петербурге 33-летний мужчина забил своего 53-летнего отца стулом. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает spb.mk.ru.

Инцидент произошел 27 апреля в квартире на Бухарестской улице. Мужчина напал на своего отца и жестоко избил стулом, нанеся ему травмы. Пострадавший не выжил. Прибывшие на место после звонка матери нападавшего стражи порядка обнаружили 53-летнего мужчину с многочисленными гематомами и травмами головы.

Подозреваемого вместе с матерью задержали на месте происшествия. Обоих доставили в отдел полиции и поместили в спецприемник. В ходе осмотра квартиры оперативники изъяли вещественные доказательства, включая отпечатки пальцев и стул.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за нанесение побоев в 2018 году — суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Ранее в школе Красноярска отец избил стулом обидчиков сына.

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