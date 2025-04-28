Россиянка лишилась почти 2 млн рублей, поверив в доставку цветов

Жительница Южно-Сахалинска поверила в несуществующую доставку цветов, оформила кредит на 1,7 млн рублей и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает УМВД Сахалинской области.

В правоохранительные органы обратилась 52-летняя жительница Южно-Сахалинска. Женщина сообщила, что с ней по телефону связался неизвестный, представившийся курьером службы доставки цветов. Звонивший сообщил, что для получения заказа необходимо его подтвердить, сообщив код из СМС, получив личные данные, мошенник прервал разговор.

Спустя некоторое время с потерпевшей связались якобы сотрудники Росфинмониторинга, ей сообщили о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». Аферисты убедили женщину в том, что некие преступники оформили на её имя доверенность и намерены оставить ее без имущества. По указаниям злоумышленников, потерпевшая оформила кредит на 1,7 млн рублей и перевела деньги на якобы безопасный счет.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Санкт-Петербурга лишилась сбережений после звонка «из ФСБ». С 74-летней петербурженкой связались неизвестные, которые выдавали себя за силовиков. Собеседники заставили её поверить в необходимость задекларировать все сбережения и драгоценности, которые хранятся дома. Уговоры продолжались с 3 по 7 апреля, и в конце концов пожилая женщина собрала деньги и передала курьерам 18,9 млн рублей.

Ранее пенсионерка лишилась 1 млн рублей, пытаясь получить несуществующую посылку.