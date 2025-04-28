Пожилой отец отчитал своего 18-летнего сына за лень и поплатился

В Индии конфликт между 62-летним мужчиной и его 18-летним сыном закончился трагедией. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в округе Шамли в штате Уттар-Прадеш. По информации издания, все произошло в одной из местных деревень, где вся семья трудилась формовщиками кирпичей. 62-летний мужчина обратил внимание старшего сына, что тот работает слишком медленно и упрекнул юношу в лени. Тот разозлился на выпад отца, схватил лопату и с силой ударил родственника по голове. Мужчина упал замертво. На вскрытии медики установили, что смерть наступила от удара по голове острым предметом мгновенно.

Молодой человек с места преступления скрылся.

Ранее стало известно, что судимый петербуржец забил своего отца стулом.