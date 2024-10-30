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Черный кот помог ученым выявить экзотический и опасный вирус у грызунов

Pathogens: способный заражать человека вирус джейлонг впервые нашли в США

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Unsplash

Американские ученые из Флоридского университета выявили экзотический вирус джейлонг в популяции хлопковых хомячков — диких грызунов, распространенных в США. Патоген может вызывать серьезные заболевания у человека. Исследование опубликовано в научном журнале Pathogens.

По словам специалистов, открытие помог сделать черный кот по кличке Пеппер — питомец вирусолога Флоридского университета Джона Ледницки. Пеппер поймал хомячка на улице и принес трофей своему хозяину.

Доктор Ледницки решил воспользоваться возможностью и проверить тушку грызуна в университетской лаборатории на наличие вируса оленьей оспы.

Команда не нашла возбудителя оленьей оспы. Вместо этого исследователи обнаружили вирус джейлонг, который ранее находили в Африке, Азии, Европе и Южной Америке.

Джейлонг принадлежит к семейству патогенов, поражающих млекопитающих, рептилий, птиц, рыб и человека. У людей вирус способен вызвать тяжелую болезнь.

Вирусы семейства джейлонг пока плохо изучены. Они относятся к парамиксовирусам, которые связаны с респираторными инфекциями.

Дальнейший анализ показал, что ученые имеют дело с необычной разновидностью вируса, который одинаково хорошо растет в клетках грызунов, людей и обезьян, что может стать причиной быстрого распространения между видами.

Исследователи добавили, что поймавший зараженного хомячка кот Пеппер оказался абсолютно здоров. Кошки в ходе эволюции выработали защиту от переносимых грызунами вирусов, однако пока неясно, как патоген может повлиять на других домашних животных и людей.

Ранее ученые выяснили, что свиньи могут заражать людей крысиным гепатитом.

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