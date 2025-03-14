Названы правила, которые помогут избежать появления грызунов в доме

Соблюдение чистоты поможет избежать появления мышей и крыс в доме. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, важно также герметично закрывать продукты, вовремя выносить мусор и заделывать лазейки, через которые могут пробираться грызуны. Если же в доме появились их следы, важно как можно скорее принять меры по их устранению или обратиться за помощью к специалистам.

«Эти животные не только портят имущество, грызя мебель, провода и ткани, но и могут стать источником серьезных заболеваний. Они переносят опасные инфекции, которые передаются через слюну и загрязненную пищу. Сальмонеллез и лептоспироз — одни из наиболее распространенных болезней, связанных с присутствием грызунов», — добавили в сообщении.

«Газета.Ru» до этого узнала у экспертов, что механические ловушки помогут в борьбе с грызунами. Пружинные ловушки мгновенно захлопываются при контакте с мышью. Они эффективны и недороги, их можно использовать многократно. По их словам, лучше устанавливать механизмы вдоль стен, где чаще передвигаются мыши. Приманивают грызунов небольшими порциями пищи.

Ранее сообщалось, что пятеро российских школьников отравились крысиным ядом в классе.