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Шотландка родила двойню после приема противозачаточных препаратов

LADBible: жительница Шотландии родила двойню, несмотря на контрацепцию
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Kennedy Newsand Media

Женщина из Шотландии родила двойню после приема противозачаточных препаратов, пишет LADBible.

29-летняя Холли Ферт из Шотландии никогда не думала, что станет матерью-одиночкой близнецов. Ее жизнь изменилась после свадьбы друзей в июле прошлого года, где у нее случился мимолетный роман с одним из гостей.

Наутро Холли приняла экстренную контрацепцию, как делала это раньше. Однако через несколько недель тошнота от запаха освежителя воздуха заставила ее купить тест. Результат оказался положительным, а на УЗИ выяснилось, что она ждет двойню.

«Когда я увидела их впервые, почувствовала такую любовь, которую никогда не испытывала», — призналась молодая мать после родов.

Отец детей решил не участвовать в их жизни, но Холли оставила для него возможность изменить решение.

«Мы будем тремя мушкетерами», — шутит она.

Ранее сообщалось, что противозачаточные таблетки могут обуздать стремление женщин к соперничеству.

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