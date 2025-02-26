Противозачаточные таблетки могут обуздать стремление женщин к соперничеству

Международная команда ученых выяснила, что естественные колебания фертильности в течение менструального цикла не влияют на уровень конкурентной мотивации у женщин. Однако использование гормональных контрацептивов связано с пониженным интересом к соперничеству. Эти данные поднимают важные вопросы о влиянии гормональной контрацепции не только на репродуктивную функцию, но и на психологические аспекты поведения. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

В эксперименте приняли участие 302 женщины (средний возраст – 22 года). Из них: 231 женщина имела естественный менструальный цикл, 71 использовала гормональные контрацептивы (включая оральные таблетки и гормональные внутриматочные устройства).

Ученые вели дневниковые записи поведения участниц в течение 28 дней. Каждый день женщины заполняли анкету, где отмечали: свою фазу менструального цикла, уровень конкурентной мотивации (желание добиваться успеха), склонность к конкурентному поведению (например, стремление выглядеть лучше, сравнение себя с другими).

Оказалось, что менструальный цикл не влияет на конкурентность. У женщин с естественным циклом не наблюдалось изменений в мотивации и поведении в зависимости от фертильности. Однако женщины на гормональной контрацепции реже стремились к соперничеству. Они чаще сообщали о сниженной мотивации к конкуренции по сравнению с теми, кто не использовал контрацептивы.

Конкурентное поведение играет ключевую роль в карьере, спорте и социальной жизни. Эти данные показывают, что гормональная контрацепция может незаметно влиять на поведенческую мотивацию женщин, что требует более глубокого изучения.

Исследователи подчеркивают, что их работа не оценивает положительные или отрицательные стороны такого влияния, но поднимает важные вопросы о широком воздействии гормональных контрацептивов на психологию и социальное поведение. В будущем ученые планируют исследовать, как именно гормоны регулируют мотивацию и реакции мозга, связанные с конкуренцией.

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