Мертвого кандидата в депутаты нашли под окнами многоэтажки в Москве

SHOT: тело кандидата в депутаты из Ульяновской области нашли в Москве

Тело кандидата в депутаты Ульяновской области от партии КПРФ Олега Николаева нашли под окнами многоэтажки на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 37-летний мужчина снимал квартиру в доме на проспекте Вернадского. Его без признаков жизни обнаружили очевидцы и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.

В арендованной квартире полицейские обнаружили таблетки для снятия тревожности.

Как известно, в 2019 году Николаев пытался стать депутатом городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, но не набрал нужного количества голосов.

До этого под окнами многоэтажки в подмосковном Пушкино нашли тела двух 23-летних парней. По данным Telegram-канала Baza, они выпали из окна 22-этажного дома на Ярославском шоссе друг за другом.

Как рассказали знакомые парней, они дружили с младших классов. По предварительной информации, в день трагедии парни забрали закладку и уже в квартире приняли запрещенные вещества. Из жилого помещения изъяли три телефона и ноутбук.

Ранее тело стримера Amoral нашли под окнами многоэтажки в Петербурге.