Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мертвого кандидата в депутаты нашли под окнами многоэтажки в Москве

SHOT: тело кандидата в депутаты из Ульяновской области нашли в Москве
close
«Газета.Ru»

Тело кандидата в депутаты Ульяновской области от партии КПРФ Олега Николаева нашли под окнами многоэтажки на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 37-летний мужчина снимал квартиру в доме на проспекте Вернадского. Его без признаков жизни обнаружили очевидцы и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.

В арендованной квартире полицейские обнаружили таблетки для снятия тревожности.

Как известно, в 2019 году Николаев пытался стать депутатом городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, но не набрал нужного количества голосов.

До этого под окнами многоэтажки в подмосковном Пушкино нашли тела двух 23-летних парней. По данным Telegram-канала Baza, они выпали из окна 22-этажного дома на Ярославском шоссе друг за другом.

Как рассказали знакомые парней, они дружили с младших классов. По предварительной информации, в день трагедии парни забрали закладку и уже в квартире приняли запрещенные вещества. Из жилого помещения изъяли три телефона и ноутбук.

Ранее тело стримера Amoral нашли под окнами многоэтажки в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами