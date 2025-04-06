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Угонщик сам вызвал полицию, оказавшись в ловушке на месте преступления

Грабитель-неудачник вызвал полицию, получив травму при попытке угона машины в США
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Shutterstock/FOTODOM

В США подозреваемый в попытке угона автомобиля из салона получил травмы на месте преступления и сам вызвал полицию, сообщает KLTV.

В полиции города Тайлер в штате Техас рассказали, что получили звонок от неудачливого грабителя вечером 2 апреля. Мужчина заявил, что порезался разбитым стеклом, когда разбил окно в автосалоне камнем, пытаясь совершить кражу со взломом. Он планировал угнать машину, но единственное, что ему удалось украсть, были конфеты со стола менеджера по продажам.

38-летний Джеремайя Мегалло был уверен, что оказался в ловушке и уже не сможет выбраться самостоятельно, при этом, по данным полиции, угонщик мог открыть изнутри запертые боковые двери и покинуть салон. Однако мужчина предпочел обратиться за помощью в полицию, после чего был задержан и немедленно госпитализирован. Пока он проходит лечение в местной больнице.

Ранее поляк выпил, сел за руль и попросил полицейских арестовать его за пьяную езду.

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