Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Живущий в Европе стендап-комик высказался об РФ и российских зрителях

Стендап-комик Айрапетов заявил, что не хочет терять связь с Россией
close
tratatalanta_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный российский стендап-комик Андрей Айрапетов, который на данный момент живет в Европе, заявил, что не хочет терять связь со зрителями из РФ. Такое признание он сделал в интервью YouTube-проекту «Говорящие головы».

По словам комика, он старается писать свои тексты для выступлений таким образом, чтобы они были понятны российским зрителям. Он отметил, что 80% его аудитории — из России.

«Я стараюсь делать так и писать материал так, чтобы не терять связь с Россией. Для меня это суперважно», — отметил юморист.

При этом стендапер добавил, что из-за жизни в Европе начинает терять российский контекст. Несмотря на это, Айрапетов считает, что до сих пор интересен большинству поклонников из России.

До этого стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), переехавший из России в Испанию, высказался о высшем образовании. Он признался, что в последнее время стал считать его бесполезным. Вместо траты времени на получение высшего образования Белый призвал своих поклонников заняться изучением более полезных для жизни вещей, в частности, иностранных языков.

Комик уточнил, что у него у самого два высших образования, и ни одно ему не пригодилось в жизни.

Ранее Руслан Белый пожаловался на дорогую жизнь в Барселоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами