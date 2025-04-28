Живущий в Европе стендап-комик высказался об РФ и российских зрителях

Известный российский стендап-комик Андрей Айрапетов, который на данный момент живет в Европе, заявил, что не хочет терять связь со зрителями из РФ. Такое признание он сделал в интервью YouTube-проекту «Говорящие головы».

По словам комика, он старается писать свои тексты для выступлений таким образом, чтобы они были понятны российским зрителям. Он отметил, что 80% его аудитории — из России.

«Я стараюсь делать так и писать материал так, чтобы не терять связь с Россией. Для меня это суперважно», — отметил юморист.

При этом стендапер добавил, что из-за жизни в Европе начинает терять российский контекст. Несмотря на это, Айрапетов считает, что до сих пор интересен большинству поклонников из России.

До этого стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), переехавший из России в Испанию, высказался о высшем образовании. Он признался, что в последнее время стал считать его бесполезным. Вместо траты времени на получение высшего образования Белый призвал своих поклонников заняться изучением более полезных для жизни вещей, в частности, иностранных языков.

Комик уточнил, что у него у самого два высших образования, и ни одно ему не пригодилось в жизни.

Ранее Руслан Белый пожаловался на дорогую жизнь в Барселоне.