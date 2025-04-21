Ученые выяснили, от какой болезни страдает каждый пятый мужчина

EB: каждый пятый мужчина страдает от расстройства пищевого поведения

Международная команда ученых выяснила, что более 21% юношей и мужчин в возрасте от 15 до 35 лет в Канаде и США соответствуют критериям вероятного диагноза расстройства пищевого поведения. Работа опубликована в журнале Eating Behaviors (EB).

По результатам анализа анкет более 1500 респондентов, исследователи выявили, что наиболее распространенным типом была вероятность булимии (5,8%), в то время как анорексия встречалась реже всего (0,34%). Более высокий индекс массы тела был связан с большей вероятностью наличия расстройства.

«Эти данные — четкий призыв к действию», — подчеркнул Кайл Т. Гансон, доктор философии и ведущий автор исследования. — «Мужчины и юноши, особенно имеющие высокий вес, подвержены риску, но часто остаются незамеченными в системах здравоохранения и общественных кампаниях».

Авторы исследования подчеркивают необходимость создания программ профилактики и лечения, адаптированных под особенности мужского опыта. Стыд, страх осуждения и недостаток поддерживающей терапии часто мешают мужчинам обратиться за помощью.

«С учетом высокой распространенности, выявленной в нашем исследовании, важно снизить барьеры на пути к лечению и обеспечить доступ к своевременной и сострадательной помощи для всех, кто сталкивается с расстройствами пищевого поведения», — добавил Гансон.

Работа ученых вносит вклад в переосмысление того, как диагностируются и лечатся расстройства пищевого поведения вне зависимости от пола, призывая к системным изменениям в подходах к этому важному аспекту ментального здоровья.

Ранее была найдена связь между бессонницей и пьянством.