«Судороги и припадки»: врач рассказал, как самостоятельно бросить пить алкоголь

Алкогольная зависимость — это серьезное, хроническое заболевание. Обычному человеку несложно навсегда отказаться от спиртного, но при наличии зависимости чаще требуется помощь специалиста. В противном случае может случиться рецидив с опасным припадком, предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Отметим, что пристрастие к алкоголю у россиян чаще возникает на фоне потери смысла жизни и отсутствия цели, на что часто накладывается наследственный фактор, — об этом газете «Известия» рассказала психолог Гузель Маринина. Важно, что зачастую влияют на это близкие люди с созависимостью — они своим поведением и эмоциональными реакциями неосознанно подталкивают человека на алкоголизм, подчеркнула она.

Что касается полного отказа от употребления спиртного, то на ранних стадиях зависимости с высокими рисками это не связано, но важно, что иногда люди могут недооценивать степень своей зависимости, отметил Исаев.

«Во-первых, человек может недооценивать степень своей зависимости и пытаться бросить исключительно усилием воли, что называется «на зубах». При этом корень проблемы остается, поэтому такие попытки чаще всего приводят к «срывам» и запоям», — пояснил он.

Резкий отказ от спиртного при сильной физической зависимости опасен также тяжелым абстинентным синдромом. У такого человека могут начаться судорожные припадки, скачки давления и даже «белая горячка».

Чтобы достичь устойчивого результата, необходим комплексный подход, который включает в себя медикаментозную поддержку на первом этапе, психотерапию, выработку новых стратегий поведения, работу с родственниками, перечислил специалист. Залогом успеха он назвал комплексную помощь нарколога, психиатра, психотерапевта, подчеркнув, что без этого самостоятельная попытка бросить пить приведет лишь к временному результату.

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