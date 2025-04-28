Сотрудник пожаловался на повышение плана за отказ работать во время отпуска

NDTV: в США сотруднику подняли план за отказ работать в отпуске

Мужчина из США пожаловался, что ему подняли план на работе за отказ выходить на смену во время отпуска, пишет NDTV.

По словам американца, в организации принята шестидневная рабочая неделя, а руководство ожидает, что сотрудники будут работать и по воскресеньям, чтобы укладываться в жесткие сроки. Когда он запросил четырехдневный отпуск, менеджер дал согласие только после долгих обсуждений, но при этом потребовал выполнять задачи в период отдыха.

После возвращения из отпуска сотрудник столкнулся с холодным приемом со стороны руководителя, а затем получил уведомление от HR о повышении плана из-за «неудовлетворительной производительности». После того, как мужчина рассказал об этом в соцсетях, многие поддержали работника, назвав ситуацию проявлением токсичной корпоративной культуры.

«Эти менеджеры заслуживают публичного порицания. Лучшее решение — начать поиск нового места, где ценят баланс между работой и личной жизнью», — написал один из комментаторов.

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