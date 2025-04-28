Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудник пожаловался на повышение плана за отказ работать во время отпуска

NDTV: в США сотруднику подняли план за отказ работать в отпуске
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из США пожаловался, что ему подняли план на работе за отказ выходить на смену во время отпуска, пишет NDTV.

По словам американца, в организации принята шестидневная рабочая неделя, а руководство ожидает, что сотрудники будут работать и по воскресеньям, чтобы укладываться в жесткие сроки. Когда он запросил четырехдневный отпуск, менеджер дал согласие только после долгих обсуждений, но при этом потребовал выполнять задачи в период отдыха.

После возвращения из отпуска сотрудник столкнулся с холодным приемом со стороны руководителя, а затем получил уведомление от HR о повышении плана из-за «неудовлетворительной производительности». После того, как мужчина рассказал об этом в соцсетях, многие поддержали работника, назвав ситуацию проявлением токсичной корпоративной культуры.

«Эти менеджеры заслуживают публичного порицания. Лучшее решение — начать поиск нового места, где ценят баланс между работой и личной жизнью», — написал один из комментаторов.

Ранее в Италии воспитательницу детского сада уволили за аккаунт на OnlyFans.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами