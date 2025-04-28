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В Удмуртии осудили планировавшего убить главу оборонного предприятия

ФСБ: планировавшего убить главу предприятия в Удмуртии осудили на 18 лет
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Центральный окружной военный суд осудил планировавшего убить с помощью бомбы главу оборонного предприятия в Удмуртии мужчину на 18 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Указанному лицу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафа в размере 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Он был был задержан в ноябре 2023 года в городе Ижевске. По данным ФСБ, мужчина планировал совершить теракт в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. После совершения преступления он намеревался уехать на Украину. Были изъяты вещественные доказательства.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. На следующий день был задержан подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин, родившийся в Сумской области Украины и получивший гражданство РФ в 2023 году. Он рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин получил 13 лет колонии за попытку поджечь сборный пункт военкомата.

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