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Рабочий случайно проколол себе глаз на производстве в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти рабочий случайно проколол себе глаз на производстве
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области 46-летнего рабочего производства экстренно госпитализировали с травмой глаза. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 27 апреля в городе Тихвине. Оператор местного вагоностроительного завода получил производственную травму — он проколол себе левый глаз. При каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В результате мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него проникающую рану глазницы слева с наличием инородного тела.

До этого в Петербурге стеклянная дверца витрины рухнула на голову работнице магазина. Прибывшие на место медики диагностировали у продавщицы закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее в Петербурге рабочий не выжил после удара током в канализационном люке.

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