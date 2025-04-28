Неизвестный выстрелил в лицо 12-летнему мальчику в Петербурге

В Петербурге 12-летний мальчик получил ранение после выстрела в лицо. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Предварительно, все случилось 27 мая возле дома №48 на Большой Озеной улице. Неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия в лицо ребенку, после чего скрылся. Отмечается, что камеры видеонаблюдения в районе происшествия отсутствуют.

Мальчик обратился за помощью в травмпункт на Камышовой улице. У него диагностировали ранение в правую скулу. Медики оценили его состояние как удовлетворительное и госпитализировали.

Сотрудники полиции Выборгского района проводят проверку по факту случившегося. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого на Камчатке пожилой охотник стрелял в утку и случайно попал в грудь своему зятю. Мужчина не знал, что его родственник оказался на линии стрельбы.

Ранее петербуржец проломил соседу голову топором.