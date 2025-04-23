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На Камчатке пожилой охотник стрелял в утку и случайно попал в грудь своему зятю

Житель Камчатки выстрелил в зятя во время охоты на уток
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Александр Кряжев/РИА Новости

Житель Камчатки случайно подстрелил зятя на охоте, раненого не спасли. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Несчастный случай произошел на берегу Гольцовка в Усть-Большерецком районе. 18 апреля там охотились на уток двое мужчин — 65-летний местный житель и его 35-летний зять. Старый охотник увидел потенциальную добычу и пошел в ее сторону, а затем произвел один прицельный выстрел во взлетающую утку.

Мужчина не знал, что его родственник тоже покинул лодку и оказался на линии стрельбы. Пуля угодила пострадавшему в грудь, и спустя непродолжительное время он истек кровью на месте происшествия.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет колонии. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Иркутской области отец выстрелил в сына и уговорил его никому не рассказывать об этом.

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