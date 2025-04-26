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Петербуржец проломил соседу голову топором

В Петербурге мужчину задержали за нападение на соседа с топором
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Depositphotos

Жителя Петербурга подозревают в нападении на соседа с топором. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в доме на проспекте Солидарности. По данным правоохранителей, у 39-летнего мужчины возник конфликт с 38-летним соседом. Во время ссоры подозреваемый схватился за топор и нанес удар оппоненту по голове.

В результате пострадавший сам обратился в больницу, его госпитализировали. У мужчины диагностировали ушиб головного мозга и перелом теменной кости. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В квартиру тем временем прибыли полицейские, которые изъяли у подозреваемого топор.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире дома по подозрению в этом преступлении задержали 39-летнего хозяина», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с лопатой и топором.

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