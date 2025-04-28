Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели

Вильфанд: до конца недели в Москве прогнозируется облачная и дождливая погода
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Со вторника по четверг в Москве ожидается температура ниже нормы, облачность и дождь. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник понизится давление и до конца недели оно будет ниже нормы, иногда приближаться к норме, но в целом очень невысокое давление. И это значит, что со вторника уже погода облачная. Непосредственно во вторник прогнозируется дождь, причем заметный», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что во вторник температура воздуха ночью составит +4...+6°C, а днем — +8...+10°C. Также ожидается усиление ветра до 15 м/с. Местами порывы могут достигать 18 м/с, отметил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра обратил внимание, что со вторника по пятницу температура воздуха будет ниже нормы на 3°C. При этом в среду и четверг интенсивность осадков уменьшится, подчеркнул специалист.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в пятницу, 2 мая, температура в Москве вернется к климатической норме. По его словам, в этот день над столичным регионом обоснуется антициклон. Синоптик отметил, что прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура составит +13...15°C.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется «нормальная майская погода».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами