В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели

Со вторника по четверг в Москве ожидается температура ниже нормы, облачность и дождь. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник понизится давление и до конца недели оно будет ниже нормы, иногда приближаться к норме, но в целом очень невысокое давление. И это значит, что со вторника уже погода облачная. Непосредственно во вторник прогнозируется дождь, причем заметный», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что во вторник температура воздуха ночью составит +4...+6°C, а днем — +8...+10°C. Также ожидается усиление ветра до 15 м/с. Местами порывы могут достигать 18 м/с, отметил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра обратил внимание, что со вторника по пятницу температура воздуха будет ниже нормы на 3°C. При этом в среду и четверг интенсивность осадков уменьшится, подчеркнул специалист.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в пятницу, 2 мая, температура в Москве вернется к климатической норме. По его словам, в этот день над столичным регионом обоснуется антициклон. Синоптик отметил, что прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура составит +13...15°C.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется «нормальная майская погода».