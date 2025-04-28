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В Приморье письма с фронтов ВОВ переведут на девять языков

В Приморье студенты переведут письма с фронтов ВОВ на девять языков
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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Приморье письма советских солдат времен Великой Отечественной войны переведут на девять языков, включая немецкий и китайский. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Перевод писем организуют в рамках конкурса «Письма с фронта», который проводит Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке. Лучшие переводы станут частью тематической выставки, которая откроется в вузе 14 мая.

Конкурс предполагает перевод писем на французский, немецкий, испанский, английский, корейский, китайский, японский, вьетнамский и тайский языки.

Победители и призеры конкурса смогут представить свои переводы на вечере чтения писем, который пройдет в вузе 6 мая.

Накануне стало известно, что о намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявили лидеры 19 государств. По информации РБК, в Москве кроме глав стран СНГ, которые бывают частыми гостями парада Победы, ждут президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама, а также президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и главу Сербии Александара Вучича. Также свое участие в параде 9 Мая в Москве подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Словакии Роберт Фицо.

Ранее сообщалось, что концерт на Красной площади убрали из плана мероприятий на 9 Мая.

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