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Ветеринары оценили состояние избитой уфимкой собаки

Ветеринары проверили состояние собаки, избитой уфимкой из-за пролитого кофе
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Shutterstock

Ветеринары проверили состояние собаки, которая была избита жительницей Уфы из-за пролитого кофе. Об этом РИА Новости сообщил общественный инспектор Росприроднадзора Дмитрий Стрельников.

«Общественники и волонтеры посетили квартиру, где живет собака. С согласия хозяина животное было доставлено в городскую ветеринарную станцию, специалисты осмотрели собаку и провели рентген, переломов и других патологий не обнаружили», — сказал инспектор.

Стрельников добавил, что собака активная и находится в дружелюбном контакте с хозяином — супругом 28-летней женщины. По словам инспектора, мужчине предложили передать питомца волонтерам, но тот пока не дал своего согласия.

27 апреля в Уфе полиция организовала проверку в связи с появлением видео, на котором местная жительница пнула собаку из-за пролитого кофе. Как рассказала «Газете.Ru» волонтер Анастасия, хозяйка собаки принимает «психотропные препараты», а также избивает ребенка.

Ранее в Петербурге мужчина демонстративно избил свою собаку на глазах очевидцев.

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