Более 200 человек приняли участие в «Диктанте Победы» в Египте

Более 200 человек написали «Диктант Победы» в Каире и Александрии

Участниками «Диктанта Победы» в Каире и Александрии стали более 200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Египте Арсения Матющенко.

«Семьдесят человек написали «Диктант Победы» в Русском доме в Каире, 35 — в Русском доме в Александрии, 65 — в школе при посольстве РФ [в Каире]. Не менее 50 человек писали на других площадках», — сказал исполняющий обязанности главы представительства.

Руководитель представительства международного движения «Волонтеры Победы» в Египте Дарья Мацук добавила, что также мероприятие прошло в образовательном центре «Ботаник». Там участниками диктанта стали более 30 человек, отметила глава представительства.

Акция «Диктант Победы» прошла в регионах России и за рубежом 25 апреля. Ее организатором выступил оргкомитет партии «Единая Россия» «Наша Победа». Председатель фракции Дмитрий Медведев отметил, что мероприятие поможет участникам глубже осознать, что они являются частью великой истории страны.

Ранее стало известно, что тысячи волонтеров помогли провести «Диктант Победы» в России и за рубежом.