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Херсонская область стала лидером по медианным зарплатам вахтовиков

Херсонская область заняла первое место по медианным зарплатам вахтовиков в РФ
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Херсонская область заняла первое место по медианным зарплатам вахтовиков среди российских регионов. Это показало исследование консалтинговой компании «Киберия» (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости.

Данные за период с апреля 2024-го по апрель 2025 года, приуроченные ко Дню вахтовика (отмечается 27 апреля), анализировали вакансии для работы вахтовым методом. В тройке лидеров также оказались Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область с медианным доходом в 200 тысяч рублей, тогда как в Херсонской области он достигает 225 тысяч рублей.

Меньше всего вахтовикам предлагают в Тверской, Архангельской областях и Карелии — по 140 тысяч рублей, а также в Смоленской, Московской областях и Республике Алтай — по 135 тысяч рублей. Среди регионов с высокими зарплатами выделяются Северная Осетия-Алания (198 тысяч рублей) и Карачаево-Черкесская Республика (190 тысяч рублей).

По федеральным округам лидером стал Северо-Кавказский ФО с медианной зарплатой 180 тысяч рублей. За ним следуют Дальневосточный (160 тысяч), Южный и Сибирский (по 155 тысяч), Приволжский (154 тысячи), а также Северо-Западный, Уральский и Центральный округа, где вахтовикам предлагают по 150 тысяч рублей.

31 марта сообщалось, что Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг по уровню зарплат в небольших населенных пунктах. В прошлом году номинальная зарплата выросла на 18,3% — до 76,5 тыс. рублей, отмечает агентство. Эксперты объясняют этот рост жесткой конкуренцией за трудовые ресурсы в условиях кадрового голода.

На втором месте с результатом в 5,1 стандартного набора на среднюю зарплату в 138 тыс. рублей в месяц оказался Ненецкий автономный округ.

Замыкает топ-3 Магаданская область с результатом 4,9 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением в размере 151 тыс. рублей.

Ранее в РФ сравнили зарплаты курьеров с доходом людей с высшим образованием.

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