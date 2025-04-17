Школьница, нуждающаяся в медпомощи, пропала с детской площадки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с детской площадки пропала школьница, нуждающаяся в медпомощи

В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девушку-подростка, которая пропала с детской площадки. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

Школьница пропала 16 апреля в районе Химмаш. Рост девушки составляет около 160 см, телосложение среднее. У несовершеннолетней карие глаза и темно-русые волосы до плеч. В день исчезновения она была одета в серые широкие джинсы, серые кроссовки и черное худи с изображением сердца в виде паутины.

Отличительными особенностями пропавшей являются татуировка в виде сердца на правом предплечье и картавость.

В поисковом отряде рассказали, что последний раз подростка видели на детской площадке, передает E1.ru. До этого школьница никогда не пропадала, она воспитывается в благополучной семье, получает образование на домашнем обучении. Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

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