Школьник проткнул мальчику лицо палкой на подмосковной детской площадке

В Подмосковье ребенку проткнули лицо палкой на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на детской площадке в городе Пушкино. По словам матери пострадавшего, девятилетний школьник сначала издевался над ее сыном из-за веса, а затем сломал палку и воткнул ее в лицо мальчику. На место происшествия была вызвана скорая помощь.

Прибывшая на место мать предполагаемого обидчика, по утверждению семьи пострадавшего, вместо попытки разобраться в ситуации начала вести себя агрессивно. Женщина скандалила и угрожала проблемами, ссылаясь на имеющиеся связи.

Пострадавшего мальчика доставили в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Медики оказали необходимую помощь и оставили ребенка под наблюдением в стационаре. Родители написали заявление в полицию, однако, по их словам, пока никаких мер со стороны правоохранительных органов не последовало.

Ранее стало известно, что мать семиклассницы, получившей ручкой в глаз, будет добиваться для обидчика спецшколы.