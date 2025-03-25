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Россиянка отдала мошенникам квартиру и 8 млн рублей, поверив «майору ФСБ»

«Фонтанка»: в Петербурге женщина лишилась 8 млн рублей из-за мошенников
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Shutterstock

Жительница Петербурга «спасала» накопления и осталась без денег и квартиры. Об этом сообщает «Фонтанка».

Неизвестные связались с 44-летней потерпевшей под видом сотрудников ФСБ, они сообщили, что в отношении ее коллеги проводится проверка из-за финансирования ВСУ. Спустя некоторое время аферисты сообщили петербурженке, что ее накопления находятся под угрозой.

Чтобы сохранить средства, нужно было передать наличные «сотруднику Центробанка», который переведет их на якобы безопасный счет. Мнимый майор ФСБ убедил ее продать квартиру.

Вырученные денежные средства в размере 6,5 млн рублей женщина переводила на криптокошельки. Она также оформила несколько кредитов и под диктовку преступников перевела им деньги. Свою ошибку женщина осознала только после того, как ее известили, что она должна съезжать с квартиры, а «силовики» удалили переписку и перестали отвечать на звонки. Общий ущерб потерпевшая оценила в 8 млн рублей.

Ранее в Екатеринбурге стоматолог отдала мошенникам 9 млн рублей.

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