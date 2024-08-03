Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тракторист получил удар током, задев провода ЛЭП частью машины

В Амурской области тракторист задел ЛЭП частью машины и получил удар током

close
100%
«ДРСК»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ДРСК»

В Свободненском районе Амурской области водитель трактора задел стрелой транспортного средства провода под ЛЭП и получил удар током. Об этом сообщает пресс-служба электросетевой компании «ДРСК».

Инцидент произошел в селе Желтоярово, 45-летний мужчина проводил сельскохозяйственные работы в охранной зоне ЛЭП. В какой-то момент он задел стрелой трактора провода.

«Затем он должен был, соблюдая определенный порядок действий в целях сохранения жизни, покинуть машину правильно. Но этого не произошло», — говорится в сообщении компании «ДРСК».

Тракторист получил удар током, спасти его не удалось. Как отметили в компании, энергетики регулярно проводят профилактические беседы с водителями сельхозтехники и большегрузов, объясняя правила работы под ЛЭП.

До этого сообщалось, что в Златоусте мужчину ударило током, когда он проводил техническое обслуживание линии электропередач. Прибывшие на место специалисты экстренных служб отключили подачу электричества на данном участке, сняли пострадавшего с электроопоры с помощью альпинистского снаряжения и передали его бригаде скорой.

Ранее в Казани мужчину и женщину нашли с ожогами в трансформаторной будке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами