Тракторист получил удар током, задев провода ЛЭП частью машины

В Свободненском районе Амурской области водитель трактора задел стрелой транспортного средства провода под ЛЭП и получил удар током. Об этом сообщает пресс-служба электросетевой компании «ДРСК».

Инцидент произошел в селе Желтоярово, 45-летний мужчина проводил сельскохозяйственные работы в охранной зоне ЛЭП. В какой-то момент он задел стрелой трактора провода.

«Затем он должен был, соблюдая определенный порядок действий в целях сохранения жизни, покинуть машину правильно. Но этого не произошло», — говорится в сообщении компании «ДРСК».

Тракторист получил удар током, спасти его не удалось. Как отметили в компании, энергетики регулярно проводят профилактические беседы с водителями сельхозтехники и большегрузов, объясняя правила работы под ЛЭП.

До этого сообщалось, что в Златоусте мужчину ударило током, когда он проводил техническое обслуживание линии электропередач. Прибывшие на место специалисты экстренных служб отключили подачу электричества на данном участке, сняли пострадавшего с электроопоры с помощью альпинистского снаряжения и передали его бригаде скорой.

Ранее в Казани мужчину и женщину нашли с ожогами в трансформаторной будке.