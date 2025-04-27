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В СК раскрыли подробности о подготовке подрыва генерала Москалика

СК: нападение на генерала Москалика планировалось с сентября 2024 года
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Максим Блинов/РИА Новости

Нападение на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика планировалось с сентября 2024 года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Игнат Кузин, обвиняемый в совершении теракта, начал собирать необходимую информацию о военном в сентябре прошлого года. Перед этим мужчина получил данные о генерале как об объекте террористического нападения. Для сбора сведений Кузин в ноябре поселился в специально арендованной в подъезде Москалика квартире, откуда наблюдал за его передвижениями, выяснял распорядок дня, заявила Петренко.

Она отметила, что обвиняемый заранее купил автомобиль Volkswagen и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда.

Также представитель СК рассказала, что компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля мужчина получил в марте 2024 года в тайнике в Балашихе, а после установил их в машине. После завершения подготовки 23 апреля он скрылся.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва не стало Москалика.

На следующий день был задержан подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин, родившийся в Сумской области Украины и получивший гражданство РФ в 2023 году. Он рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сосед охарактеризовал генерала Москалика.

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