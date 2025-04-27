В Австралии завершилась спецоперация по поимке таксы

Таксу Валери нашли спустя полтора года поисков — животное потерялось на острове Кенгуру в Индийском океане. Об этом пишет The Washington Post.

Собака сбежала из оборудованного манежа с едой и игрушками, пока ее хозяева занимались кемпингом. Другие туристы пытались поймать животное, после чего собака убежала в кусты.

Несмотря на то, что обычно таксы не обладают навыками выживания в дикой природе, весящая всего четыре килограмма Валери смогла освоиться в обществе ядовитых карликовых медянок и черных тигровых змей. Поскольку такса оставалось пугливой, а после побега стала еще более осторожной, она постоянно убегала от спасателей и местных жителей. Из-за этого участникам спецоперации пришлось потратить более 1000 часов и преодолеть около 3100 миль для того, чтобы вернуть ее хозяевам. Теперь отвыкшему от людей животному предстоит реабилитация.

Хозяева таксы подчеркивают, что если раньше их питомец был избалованным и держался только рядом с хозяевами, то теперь Валери стала гораздо быстрее, хоть и осторожнее.

До этого сообщалось, что волонтеры пытались поймать Валери с помощью вещей ее хозяев, и ждали их прибытия на остров, чтобы животное вышло к ним сама.

Ранее в Германии установили рекорд Гиннесса по количеству такс, принявших участие в параде.