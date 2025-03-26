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Карликовая такса потерялась в глуши и 16 месяцев выживала в дикой природе

В Австралии домашняя такса потерялась в глуши и выживала в ней 16 месяцев
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Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

В Австралии домашняя карликовая такса потерялась в дикой местности и уже 16 месяцев выживает самостоятельно. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, такса по кличке Валери потерялась в 2023 году на острове Кенгуру. Хозяева, Джорджия Гарднер и Джош Фишлок, взяли питомицу с собой на отдых, та отошла от их кемпинга, после этого животное пропало. Семейная пара потратила половину отпуска на поиски таксы, которые успехом не увенчались, тогда они вернулись домой, оставив информацию о пропаже Валери организациям, которые занимаются поиском пропавших животных. Гарднер сомневалась, что ее питомица способна протянуть на природе хотя бы месяц, так как до этого почти никогда не отходила от нее, была окружена заботой.

Спустя несколько месяцев после исчезновения таксы местные жители стали сообщать, что видели очень похожую таксу. Волонтеры и организация, занимающаяся защитой природы, установили фотоловушки в местах, где видели Валери, и заручились доказательствами, что такса действительно жива. Последний раз ее видели спустя 16 месяцев после пропажи.

По словам добровольцев, Валери ведет себя очень осторожно, убегая при любых признаках скорого появления людей или машин. Сейчас волонтеры пытаются поймать животное с помощью вещей ее хозяев, и ждут прибытия Гарднер и Фишлока на остров, к которым такса может выйти сама.

Ранее пропавшая в Хосте собака нашлась спустя полгода в клетке у соседки хозяев.

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