В Германии установили рекорд Гиннесса по количеству собак, принявших участие в параде

UPI: в Германии 897 такс приняли участие в параде и установили рекорд

Немецкий город Регенсбург установил мировой рекорд Гиннесса, организовав парад из почти 900 такс, пишет UPI.

Город Регенсбург в Германии вошел в историю, установив мировой рекорд Гиннесса, проведя крупнейший в мире парад такс. В мероприятии официально приняли участие 897 собак этой породы, хотя по некоторым подсчетам их число могло достигать 1175.

Регенсбург, где расположен Музей такс, стал идеальным местом для такого события, рассказали организаторы мероприятия. Участники парада стремились не только побить рекорд, но и создать атмосферу единства и позитива. Сеппи Кюльбек, соосновательница Музея такс вместе со своим мужем Оливером Шторцем, отметила, что мероприятие было призвано принести положительную энергию в сообщество.

«Для таксы все люди равны, независимо от цвета кожи или происхождения», — прокомментировала она.

Парад такс стал не только ярким событием для любителей животных, но и напоминанием о том, как простые радости могут объединять людей, добавили участники шествия.

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